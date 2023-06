Roland Garros | si celebra il Pride Day | arcobaleno su campi e tribune

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Esattamente dieci anni fa, il primissimo matrimonio tra persone dello stesso sesso è statoto a Parigi. Il 7 giugno, ilha voluto partecipare allezioni organizzate dalla città di Parigi organizzando il suo primoDay“: ad annunciarlo l’organizzazione del torneo Grand Slam di tennis in corso a Parigi. Per l’occasione, il terreno dele le pagine dei social media del torneo sventoleranno la bandiera. “Questa iniziativa è in linea con i valori di inclusione e diversità sostenuti dalla Fédération Française de Tennis”, si legge su Twitter. SportFace.