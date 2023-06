Roland Garros | semifinale di prestigio tra Djokovic e Alcaraz

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Novakcontro Carlosinal2023. Il serbo, numero 3 del mondo e del seeding parigino, nei quarti ha superato in quattro set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 in 3 ore e 38 minuti il russo Karen Khachanov, numero 11 Atp, qualificandosi per la 45esimain uno Slam., numero uno del mondo, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding, che solo nel terzo set ha dato prova delle sue qualità. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-1, 7-6 (7-5). (Adnkronos)(foto@internazionaliBNLditalia.ccom/Sposito) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è approdato alle semifinali delcon una facilità disarmante, superando in tre set il greco Stefano Tsitsipas , sulla carta un avversario duro. Ora la semifinale che sembra una finale contro Novak Djokovic . Alcaraz, ..."Per essere il migliore devi battere i migliori, e Djokovic è uno di questi" dichiara Carlos Alcaraz in vista della semifinale contro il serbo Carlos Alcaraz in questo momento delsembra troppo forte per tutti. Lo ha dimostrato nel suo quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas , una lezione di tennis inflitta al greco n° 5 del mondo, che ha palesato una totale ...Lo ha scavalcato in classifica mondiale e poi il sorteggio delha piazzato Novak nella stessa metà tabellone di Carlitos Alcaraz. E il sorteggio non ha fatto un favore al serbo, semmai ...

Dopo aver assistito alle qualificazioni e ai primi turni, vere e proprie forche caudine transalpine, la terra rossa di Parigi ha eletto gli ultimi superstiti di questo Roland Garros 2023 pronto ad ...Stefanos Tsitsipas ha imputato alla melatonina, assunta poco prima del match, la scarsa competitività con cui ha affrontato Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland-Garros, subendo una pesante s ...