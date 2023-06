Roland Garros | altra polemica | tra le due scoppia il caos

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si è entrati nella fase cruciale del torneo sia in campo maschile che in quello femminile: oggi si concludono i quarti di finale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I giorni passano e ilentra sempre più nel vivo. Oggi si concluderà il quadro dei quarti di finale sia in campo maschile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Che oggi più che mai nel tennis coincide con Buenos Aires, "la Miami sudamericana", come la descrivo in coro gli altri protagonisti di questoche si allenano lì convergendo da tutto il ...Novak Djokovic Per la dodicesima volta in carriera Novak Djokovic approda almeno in semifinale al. Per arrivarci, Nole ha dovuto superare Karen Khachanov , che gli ha tenuto testa per almeno due set. La svolta del match, è stato il tie break nel secondo set, completamente dominato ...Dopo aver perso nettamente contro Carlos Alcaraz , Stefanos Tsitsipas ha così commentato la sua eliminazione nei quarti di finale del. ' Non ho molto da dire - ha esordito il greco - . Ha giocato alla grande. Non credo che abbia giocato in modo eccezionale, ma è stato fantastico. Qualcosa che penso eviterò nei ...

Roland Garros 2023, risultati di oggi: Alcaraz batte Tsitsipas e va in semifinale con Djokovic Corriere della Sera

Si completa oggi il novero dei quarti di finale femminili al Roland Garros. Di nuovo è stato deciso dall'organizzazione di rendere i due confronti odierni quelli di apertura del programma, facendoli a ...Dopo l'infortunio che ha messo a rischio la carriera, Sascha punta ai quarti. Ma l'avversario più duro da battere è il diabete. E le rigide regole ...