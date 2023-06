Roland Garros 2023 | Zverev torna in semifinale un anno dopo | a Etcheverry l’orgoglio non basta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unfa Alexandersubiva il più grave infortunio della sua carriera al. Oggi il tedesco si riprende, a livello sportivo, quanto lacon Nadal del 2022 gli aveva (forse) tolto. Ri, infatti, al penultimo atto di uno Slam battendo in tre ore e 22 minuti l’argentino Tomas Martin, comunque autore di una prova di grande orgoglio e capacità, per 6-4 3-6 6-3 6-4, attendendo ora il vincitore del confronto tra vicini di Paese con da una parte il danese Holger Rune e dall’altra il norvegese Casper Ruud. Perc’è subito una palla break, rapidamente annullata da. che comunque fatica a tenere il servizio. Il tedesco è più incisivo in risposta; ha un’altra chance sul 2-2, ancora ...