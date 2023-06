Roland Garros 2023 | un’altra rimonta per Beatriz Haddad Maia! Battuta Jabeur in tre set | è in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023)partita fiume. E in queste condizioni, l’unica che può vincere in questofemminile èMaia. La brasiliana è la terza semifinalista del secondo Slam dell’anno battendo Onscon il punteggio di 3-6 7-6 6-1 in due ore e mezza di partita; è la prima tennista verdeoro dai tempi di Maria Bueno ad arrivare fino a questo punto a Parigi e con questo risultato potrebbe anche entrare in top 10 lunedì prossimo (solo Karolina Muchova può toglierle questo traguardo). Ora per lei un grande scoglio, una tra Iga Swiatek e Coco Gauff. Il primo set non è il miglior tennis per entrambe le giocatrici. Da una parte la tunisina che, non avendo mai raggiunto questo livello in Francia, appare un po’ bloccata dalla ...