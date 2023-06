Roland Garros 2023 | tutto facile per Swiatek contro Gauff | in semifinale affronterà Haddad Maia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono Igae Beatrizle ultime due semifinaliste del tabellone femminile del. L’attuale numero uno al mondo prosegue il suo cammino verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno e con un secco 6-4 6-2 sconfigge per la settima volta in altrettanti scontri diretti la giovane statunitense Coco. In quello che era un rematch della finale andata in scena sul Philippe-Chatrier nella finale della passata edizione, la resistenza della testa di serie numero sei è durata fino al 4-4 del primo set, prima che iniziasse il solito dominio da parte della tennista polacca,cui non è ancora mai riuscita ad aggiudicarsi un singolo set. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE Perè ...

Haddad Maia è la prima brasiliana nell'Era Open a raggiungere la semifinale al Roland Garros. 13.38 - MATCH HADDAD MAIA Per la prima volta dal 1968 (Maria Bueno allo US Open), una tennista brasiliana ...

Un'altra rimonta, un'altra partita fiume. E in queste condizioni, l'unica che può vincere in questo Roland Garros femminile è Beatriz Haddad Maia. La brasiliana è la terza semifinalista del secondo Sl ...Iga Swiatek prosegue spedita la sua marcia al Roland Garros 2023. La numero uno del mondo accede alle semifinali dopo aver sconfitto in due set l'americana Cori Gauff con il punteggio di 6-4 6-2 in un ...