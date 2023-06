Roland Garros 2023 | Tsitsipas | “Non mi sono divertito nei primi due set | ero assonnato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo aver perso nettamente contro Carlos Alcaraz, Stefanosha così commentato la sua eliminazione nei quarti di finale del. “Non ho molto da dire – ha esordito il greco –. Ha giocato alla grande. Non credo che abbia giocato in modo eccezionale, ma è stato fantastico. Qualcosa che penso eviterò nei prossimi tornei è prendere una pillola di melatonina e fare un pisolino prima di giocare perché non sembra funzionare. Gli oraristati un po’ difficili negli ultimi giorni e ho avuto diverse partite serali. Non troppo tardi, ma abbastanza da influenzare il mio sonno. Il sonno, si sa, è fondamentale e la cosa più importante quando si gareggia in un torneo come questo. Non voglio sminuirlo: Alcaraz gioca bene e merita di vincere. Non mimolto nei ...