Roland Garros 2023 | Swiatek-Gauff rivincita della finale 2022 | Jabeur e Haddad Maia per la storia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si completa oggi il novero dei quarti difemminili al. Di nuovo è stato deciso dall’organizzazione di rendere i due confronti odierni quelli di apertura del programma, facendoli arrivare prima dei corrispettivi maschili. Una decisione che, a conti fatti, rimane da comprendere nelle sue varie nature. Ad iniziare sul Court Philippe Chatrier è la sfida tra la brasiliana Beatrize la tunisina Ons. Al di là di tutto il trascorso delle due giocatrici, qui c’è in ballo un pezzo di. La nativa di San Paolo, che fino ad ora aveva al massimo raggiunto il secondo turno negli Slam, stavolta cerca di arrivare davvero tanto in alto. Va ricordato, per rendere l’idea, che tra le donne unanon viene raggiunta dal ...

Novak Djokovic, il record di Roger Federer è a un passo L'attuale numero tre del mondo ha raggiunto per la dodicesima volta in carriera le semifinali ale proverà a fare il massimo per ...Dopo il successo in quattro set di Novak Djokovic nei confronti di Karen Khachanov, è arrivata la vittoria anche per Carlos Alcaraz ai quarti di finale del2023. Il tennista spagnolo è stato ancora più convincente, dato che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set dopo due ore e 12 minuti di gioco. 6 - 2, 6 - 1, 7 - 6 il punteggio ...Gli highlights e le azioni salienti del match tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per i quarti di finale del2023 . Il numero 1 del mondo ha giocato un tennis eccezionale e si è reso protagonista di uno show davvero godibile, sebbene vada ammesso che la versione vista di Tsitsipas non è stata ...

Roland Garros, anche l’ucraina Svitolina non stringe la mano a Sabalenka Il Fatto Quotidiano

Si completa oggi il novero dei quarti di finale femminili al Roland Garros. Di nuovo è stato deciso dall'organizzazione di rendere i due confronti odierni quelli di apertura del programma, facendoli a ...Il tedesco se la vedrà con Etcheverry. Per quanto riguarda il tabellone femminile, gioca Iga Swiatek contro Coco Gauff; la sorprendente brasiliana Haddad Maia sfida Jabeur ...