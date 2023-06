Roland Garros 2023 | semifinale Alcaraz-Djokovic | dove vederla in diretta tv e in streaming

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Appuntamento da non perdere per gli amanti del tennis. Venerdì 9 giugno, inal, si affrontano il numero 1 al mondo Carlose il numero 2 del ranking Atp, Novak. I pronostici della vigilia sono stati quindi rispettati. I due giocatori hanno superato i...

Iga Swiatek prosegue spedita la sua rincorsa al suo secondoconsecutivo. La tennista polacca, che ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale dove affronterà Coco Gauff in ...A Parigi è già considerata come una delle gare più attese degli ultimi anni: il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz , sfiderà venerdì 9 giugno all'uomo dei 22 Slam, il serbo Novak Djokovic , attuale numero tre del mondo. Il campione 20enne nato a El Palmar ha vinto in tre set contro il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di ...... con Jabeur alla battuta Cari appassionati e appassionate di tennis, benvenuti alla diretta scritta di questo mercoledì 7 giugno dal2023. Con oggi si disputano gli ultimi quarti di ...

Roland Garros: Alcaraz batte Tsitsipas ed è in semifinale Agenzia ANSA

Iga Swiatek prosegue spedita la sua rincorsa al suo secondo Roland Garros consecutivo. La tennista polacca, che ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale dove affronterà Coco Gauff in quella che sarà ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...