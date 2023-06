Roland Garros 2023 | Ruud batte uno stanco Rune e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023)in quattro set nell’ultimo quarto di finale del. Partita solida del norvegese che6-1 6-2 3-6 6-3 il danese sfruttando un primo e un secondo set dove il classe 2003 non è praticamente sceso in campo. Partita pari nel terzo e nel quarto set maha pagato i primi due set disastrosi. TerzaSlam per, seconda in fila a Parigi, che ora affronterà Zverev che ha battuto in quattro set Etcheverry. Manca la sua primain un Major, che proverà a raggiungere questo obiettivo personale nella stagione su erba. Il quadro delle semifinali è completo con Alcaraz e Djokovic che si sfideranno in una sorta di finale anticipata da ...