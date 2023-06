Roland Garros 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 8 giugno

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il, glie l’didelper la giornata di. Il torneo è giunto nella sua fase conclusiva e sul Philippe Chatrier vanno in scena la finale del doppio misto e successivamente le due semifinali del singolare femminile. Alle ore 15:00 Aryna Sabalenka proverà a conquistare la sua seconda finale slam consecutiva dopo Melbourne contro la ceca Muchova, mentre sarà la prima volta di Beatriz Haddad Maia in un contesto simile, contro la vincente di Swiatek-Gauff. Di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE CHATRIEROre 12:00 – Kato/Puetz vs Andreescu/Venus o Dabrowski/Lammons Ore 15:00 – Muchova vs (2) Sabalenka a seguire – Swiatek o Gauff vs (14) Haddad Maia ...

La prima semi finalista al femminile delè la brasiliana Haddad Maia, la prima del suo paese a raggiungere un traguardo del genere in una prova Slam su terra. Solo nel 1968, Maria Bueno raggiunse la semi agli US Open. Per la ...Interviste Tennis La pallata (non così potente e assolutamente involontaria) verso una raccattapalle in una partita di doppio femminile alha creato non poca discussione all'interno del tour. L'episodio contestato ha provocato la squalifica della coppia, la giapponese Miyu Kato (autrice del gesto) e la monegasca Aldila ...Ora, in semifinale dello Slam francese del, è prevista la semifinale che tutti gli amanti del tennis volevano. Nella giornata di venerdì 9 giugno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affronteranno in un'emozionante semifinale del ...

Roland Garros, Tsitsipas: 'Mai più melatonina prima di un match' - Tennis Agenzia ANSA

La brasiliana Beatriz Haddad Maia si è qualificata per la semifinale al Roland Garros, battendo in rimonta la tunisina Ons Jabeur, n.7 al mondo, col punteggio di 3-6, 7-6, 6-1 dopo quasi due ore e mez ...Beatriz Haddad Maia non sente la stanchezza dei turni precedenti e ribalta anche Ons Jabeur. È la prima brasiliana a raggiungere una semifinale in un Major nell’era Open ...