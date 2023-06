Roland Garros 2023 | Casper Ruud regola Holger Rune in 4 set e vola in semifinale!

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una replica.(n.4 del mondo) ha sconfitto(n.6 del ranking) nei quarti di finale dele concesso il bis rispetto a quanto era accaduto 12 mesi fa sulla terra rossa di Parigi. Il norvegese si è imposto per 6-1 6-2 3-6 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco al cospetto di unnon al top della condizione e molto falloso, soprattutto nei primi due set. Ha cercato il giovane danese di ribaltare l’inerzia della partita, vincendo il terzo parziale, ma poi la maggior consistenza del suo avversario ha fatto la differenza., dunque, giocherà contro Alexander Zverev, mettendo nel mirino la sua seconda Finale consecutiva nello Slam francese. Nel primo setsi trova a cancellare due ...

1 del Ranking Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, che ha vinto due delle tre finali disputate al. In campo femminile vola verso la riconferma la polacca Iga Swiatek , che ...Vitalia Diatchenko è una tennista russa , classe 1990, salita alla ribalta nel 2009 nella sua prima manifestazione del Grande Slam, in occasione del. Fin da subito si è fatta notare per ..."Mi chiedi quanto sia grande il mio cuore Meno male, credevo mi chiedessi quanto fosse grande un'altra cosa..." Un punto è senza dubbio ben chiaro nella mente del semifinalista di2023 : l'incidente di un anno fa è oramai storia. Un capitolo chiuso da dove Sascha vuole ripartire per raggiungere quanto gli è sinora sfuggito. È tranquillo e disteso, al punto di ...

Zverev, il cerchio si chiude: torna in semifinale a Parigi e affronterà Ruud La Gazzetta dello Sport

