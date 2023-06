Roland Garros 2023 | Alexander Zverev | “Felice di essere in semifinale 12 mesi dopo | ma ora voglio fare meglio!”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Missione compiuta per. Il tedesco, testa di serie n.22, ha piegato con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-4 l’argentino Tomas Martin Etcheverry e ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la qualificazione alladel. Un risultati significativo per il nativo di Amburgo, ricordano cosa accadde nel penultimo atto dell’anno scorso, quando fu costretto a ritirarsi per un grave infortunio alla caviglia, mentre stava affrontando lo spagnolo Rafael Nadal. “Sono molto contento della mia prestazione, chiaramentenuovamente inè qualcosa che mi fa piacere. Ho lottato su tutte le palle oggi, ho dimostrato una buona resistenza e questo mi conforta. Non sapevo cosa aspettarmi in questo torneo, ma sonodi ...