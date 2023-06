Roland Garros 2023 | Alcaraz | “Sfida con Djokovic? Lui è sempre il favorito”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo aver sconfitto Stefanos Tsitsipas ed essersi qualificato per le semifinali del, Carlosha così commentato la sua prestazione. “Oggi tutto quello che ho fatto mi è sembrato semplice – ha affermato il numero 1 del mondo –, mi sonosentito molto a mio agio e ho sentito che ogni tiro che facevo andava dove volevo. Lo considero uno dei migliori match di tutta la mia vita e l’unica cosa a cui ho pensato era restate concentrato per non sbagliare. Contro giocatori così perdere la concentrazione per qualche minuto ti porta a soffrire ed è quello che è successo. Stavo per perdere il terzo set e penso che questo possa aiutarmi in semifinale. Mi è piaciuto molto giocare a tennis oggi e mi piace vedere come tutti vogliono vedere le mie partite.Vorrei continuare a ispirare molte persone ad ...