Roberta Di Padua ha trovato l’amore? Il gesto che la lascia senza parole FOTO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Finito Uomini e DonneDisarà riuscita a trovareal di fuori della trasmissione? In questi giorni la donna è particolarmente romantica. Sul suo profilo Instagram, infatti, appaiono svariati contenuti in cui parla della grande importanza che ha. La protagonista è piuttosto criptica sulla faccenda, tuttavia, quello che è accaduto nelle L'articolo proviene da KontroKultura.

La separazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo la scelta a Uomini e Donne continua a far parlare di sé. In queste ultime ore, è stata...... sia per le modalità dell'annuncio, a detta di molti eccessive e inopportune, così come sono giunti diversi attacchi da volti del programma, comeDi, a cui l'ex tronista ha risposto . ...I fan di U&D stanno assistendo a vivaci botta e risposta traDie Nicole Santinelli, le due che per mesi si sono scontrate davanti alle telecamere e che lo stanno continuando a fare ...

Uomini e donne, frequentazione in corso tra Roberta Di Padua e Andrea Foriglio Today.it

Nel corso delle ultime ore Nicole Santinelli è tornata a tuonare con Roberta Di Padua: l'ex tronista ha lanciato pesanti accuse alla dama ...Care lettrici e lettori di Velvet Gossip, la nostra Rassegna pone - oggi - la sua attenzione su 'Uomini e Donne' e sulla stagione ...