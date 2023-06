Ritiro Napoli a Castel di Sangro | conferenza di presentazione | parla De Laurentiis

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Oggi, mercoledì 7 giugno, ilpresenta instampa ilestivo didi. Nella magnifica location di Palazzo Petrucci a Posillipo interverranno: il presidente Aurelio De, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco didi, Angelo Caruso, e l’Assessore allo Sport dell’Abruzzo, Mario Quaglieri. Aurelio Dedi, lastampa Queste le parole del presidente Aurelio De. Siamo contenti di avere qui chi rappresenta una regione in evoluzione come l’Abruzzo, ci sarà anche una Film Commission, che annuncerete in una prossima ...

Alcuni calciatori, infatti, sono protagonisti dello spot pubblicitario del Trentino dove, per il 14esimo anno, ilsarà in indal 14 al 25 luglio, in particolare a Dimaro, per poi fare ...Primo appuntamento però, come detto, è ildi Folgaria. Soddisfatto l'amministratore delegato ... come i campioni d'Italia del, le Nazionali campioni del mondo e d'Europa del volley ...L'appuntamento sarà preceduto al mattino daldel clero diocesano, nella parrocchia di San Francesco d'Assisi, guidato da don Pasquale Incoronato, sacerdote della diocesi die già ospite ...

Conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Presente anche Aurelio De Laurnetiis.Un anno fa, nel giorno della famosa profezia dello scudetto, al suo fianco c’era Spalletti, mentre questa volta Aurelio De Laurentiis introdurrà il ritiro di Castel di Sangro da solo. La presentazione ...