Rispetteremo tappe e obiettivi Pnrr? Fitto spegne la polemica

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Il lavoro che il governo sta portando avanti, in sintonia con la Commissione europea, è un lavoro che nei prossimi giorni e mesi rispetterà lee gliche abbiamo indicato. Quindi mi sembra che ci sia la necessità di lavorare positivamente e proficuamente, senza polemiche", le parole del Ministro Raffaelecon cui allontana le critiche sule precisa: "Io penso che sia serio e responsabile dire che è necessario rimodulare il, perché è stato definito e stabilito in un'altra stagione economica e sociale, prima dell'invasione dell'Ucraina, quindi le priorità oggi sono molto diverse. Non è un caso che nel regolamento di attuazione si immaginava di poter revisionare il programma".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La premier: "La scadenza per proporre modifiche è il 31 agosto e Fitto sta lavorando con la Commissione e le singole amministrazioni per assicurare la piena attuazione degli interventi".