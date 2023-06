Rinnovabili | “Italia in ritardo | nel 2022 3 | 4 GW di nuovo installato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) I dati del Report 'Comuni' 2023 di Legambiente Innelsi registrano appena 3,4 GW dida fontiper un totale di 206.600 impianti installati, di cui 206.167 di solare fotovoltaico, 215 eolico, 145 idroelettrico e 73 bioenergie. Per un totale complessivo di 1,3 milioni di impianti. Un passo avanti rispetto agli anni passati (nel 2021 di 1,35 GW), ma una crescita lenta e numeri ancora troppo lontani dalla media annuale europea per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, classifica che vede l’al 22° posto. Considerando, infatti, la media delle installazioni degli ultimi 3 anni, nel 2030 l’riuscirà a raggiungere solo il 25% degli obiettivi climatici in tema di sviluppo ...