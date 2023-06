Riforma Pensioni 2024 | analisi dei segnali contrastanti del Governo

(Di mercoledì 7 giugno 2023). I ritardi delnelladella previdenza sociale sono stati motivo di preoccupazione per le parti sociali, soprattutto per quanto riguarda il passaggio al sistema contributivo. Ladovrebbe portare benefici a lungo termine all’economia e alle imprese italiane, ma ha un costo. Questi problemi hanno causato notevoli preoccupazioni tra le L'articolo proviene da Tenacemente.

Chiediamo quindi un sostegno diffuso agli arrestati di oggi: nelle marce contro ladelledi domani ( ieri ndt ), attraverso manifestazioni davanti ai siti Lafarge e alle Prefetture ...La domanda che dobbiamo porci è: unadelleche abbassa l'età pensionabile - ma nel frattempo aumenta la spesa previdenziale - è così necessaria Ovvio che la maggior parte dei ...... promettendo un aumento di stipendi,e contributi sociali. Per quanto riguarda l'aumento ... come la magistratura e laelettorale, venga appoggiato dai due terzi del parlamento", ...

Riforma Pensioni, Dal Governo segnali contrastanti Pensioni Oggi

Se l'inflazione non scende per le pensioni non si mette bene. La spesa accelera senza freni e mancano lavoratori.Fra le proteste dell'opposizione, la presidente dell'Assemblée Nationale francese, Yaël Braun-Pivet, ha annunciato oggi che si opporrà all'esame in aula della proposta di abrogazione della riforma del ...