Riforma Concorsi Pubblici 2023 | niente più Prove Orali

Questa situazione è stata ulteriormente aggravata dallaCartabia dell'anno scorso: "La ...dal carrierismo per esempio abbattendo il numero degli incarichi per i quali si fanno ie che ...L'Italia ha bisogno di unadei controlli: se ne fanno troppi e molti sono inefficaci. ... degli Enti locali e delle Forze dell'Ordine, per le quali sono previstie assunzioni ...Nel decreto sulla Pa sono arrivati alcuni emendamenti che anticipano ladei. Fino ad 2026 non ci sarà più la prova orale. Perché 'Il decreto Pa contiene alcune misure che anticipano ...

Concorsi, arriva la riforma: assunzioni in 6 mesi e stretta sugli idonei ... PA Magazine

Il governo guidato da Giorgia Meloni conserva la sua elevata popolarità tra la popolazione. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato sabato 27 maggio sul Corriere della Sera, l'esecutivo gode di u ...Arriva la clausola per riequilibrare i generi negli uffici. Procedure interamente digitalizzate sul portale InPa anche per i concorsi degli enti locali ...