Resiliente come una tartaruga

(Di mercoledì 7 giugno 2023) per indicare cosa significa davvero essere resilienti. Infatti, laè considerato l’animale della resilienza. Rappresenta la forza per affrontare le situazioni della vita. Dunque,acquisire consapevolezza di sé e gestire con determinazione le sfide quotidiane della vita. In che modo laabbiamo avuto modo di osservarlo

... grazie soprattutto ad un primo trimestre in generale piùdelle attese, rimaniamo cauti ... sarà sempre più essenziale che tutti i Governi, cosìanche in Italia, lavorino con efficacia ......il 2024 continua a fornire finanziamenti fondamentali per le priorità politiche dell'Ueprevisto. La spesa verde e digitale continuerà ad essere una priorità per rendere l'Europa più......to end distintiva e di un modello di business che oggi più di prima si dimostra solido e. il SOC e NOC di gruppo ci hanno dato risultati importanti tangibili, cosìabbiamo accresciuto ...

L’approccio collaborativo rende la città resiliente: il caso Vancouver la Repubblica

Tuttavia, il progetto di bilancio per il 2024 continua a fornire finanziamenti fondamentali per le priorità politiche dell’Ue come previsto. La spesa verde e digitale continuerà ad essere una priorità ..."Sebbene siamo maggiormente positivi per le nostre previsioni sul 2023 rispetto ad alcuni mesi fa, grazie soprattutto ad un primo trimestre in generale più resiliente delle attese, rimaniamo cauti sul ...