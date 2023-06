(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una breve lascerà lantus attraverso la: altri milioni che escono dalle casse del club Lantus sta vivendo un periodo molto buio sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sportivo. Il club bianconero è al centro di una diatriba con la UEFA per l’uscita dalla Superlega, con presunte minacce da parte dell’organismo calcistico europeo su una lunga squalifica per i fatti che hanno portato a dieci punti di penalizzazione e 718 mila euro di multa. Una situazione da monitorare con attenzione, perché potrebbe condizionare il prossimo mercato. Ad oggi, laè qualificata alla prossima Conference League, ma tutto può ancora cambiare. Nel frattempo, i dirigenti del club bianconero sono al lavoro per una rivoluzione totale della rosa. ...

Ma la(non) sembra sia stata voluta fortemente proprio dal nuovo presidente, Gerry Cardinale , nonostante gli ottimi acquisti effettuati dalla coppia Maldini - Massara e dalla ..." L'U. S. Avellino 1912 comunica di aver trovato l'accordo con il direttore sportivo Vincenzo De Vito per la risoluzionedel rapporto contrattuale. Il club ringrazia il dirigente per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera ". Con questo comunicato, ...Juventus, Allegri: 'Nessuna trattativa per la'Alla domanda se ci sarà al raduno del 10 ... poi, ha parlato anche ai microfoni di 'Dazn': 'Trattativa per la risoluzionedel ...

Rescissione consensuale con la Juve: un senatore fa le valigie Rompipallone

La Gevi Napoli Basket ed il responsabile dell’area marketing Nicola Tolomei hanno comunicato di aver risolto consensualmente il loro rapporto contrattuale. Il dirigente lascia il club azzurro dopo due ...Arrivano nuovi aggiornamenti sulla Juventus e l'Inchiesta Prisma. Adesso c'è un altro problema per la società. Ecco la mossa della Uefa ...