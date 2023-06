Reggiana | per Nesta in panchina manca solo l'ufficialità

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo oltre due anni di inattività Alessandroè pronto per tornare a sedersi in. L'ex difensore di Lazio e...

I romagnoli hanno chiuso al secondo posto il Girone B di Serie C dietro alla. Più ...hanno superato Ancona (doppio pareggio 2 - 2 e 1 - 1) e Pordenone (sconfitta 0 - 1 in casa e vittoria3 ...Un grazie anche alla sezionedel Consorziol'impegno in questo percorso". "Il nostro compito è fare musica, anche impegnata " ha affermato Beppe Carletti ", ma in questo dobbiamo sapere ...La Corte di Appello di Bologna lo ha assolto da tutte le accuse, infatti,non aver commesso il ... su presunti affidi illeciti di bambini nella Val d'Enza. L'abuso di ufficio che venne ...

Quel mitico Reggiana-Spezia foto e video 24Emilia

Lunga intervista rilasciata da Javier Zanetti ai microfoni del Corriere della Sera, a pochi giorni dalla finalissima di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul tra Manchester City ...Una platea di oltre duecentocinquanta ragazzi, studenti delle scuole medie da tutta la provincia reggiana. Dalle rive del Po fino alla Pietra di Bismantova, passando per il capoluogo. Accompagnati dai ...