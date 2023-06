Real Madrid | Kane è il favorito per il post-Benzema

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In casa, dopo l’addio ufficiale da parte di Karim, sembrato tra l’altro piuttosto freddo nella cerimonia organizzata dal suo ormai ex club, è tempo di pensare al nome del nuovo numero nove merengue: il primo della lista è Harry, vice capitano del Tottenham col contratto in scadenza la prossima estate e, dopo l’annata nefasta del suo club, non così convinto di rimanere a Londra.e il Tottenham, amore agli sgoccioli? Harry, classe 1993, dal 2013 ad oggi col Tottenham haizzato 280 goal in 435 presenze, è il capitano nonché miglior marcatore dell’Inghilterra e col suo club ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il centravanti inglese anche quest’anno non ha deluso, vestendo per l’ennesima volta i panni del trascinatore del ...