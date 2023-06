Real Madrid | arriva Bellingham dal Borussia Dortmund per 103 milioni

Il club tedesco annuncia la cessione del centrocampista inglese ai blancos Il centrocampista inglese Jude Bellingham, 19 anni, si trasferirà aldal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro. Lo ha annunciato il club tedesco. Il Dortmund ha reso noto che la cifra potrebbe aumentare fino al 30% rispetto alla cifra iniziale e ...Tutto su Harry Kane. L'inglese è il centravanti scelto dalper rimpiazzare l'insostituibile Karim Benzema, che dopo 14 anni ha lasciato il Bernabeu per andare in Arabia. Kane ha 29 anni e un solo anno di contratto col Tottenham, che lo perderà a ...Questo Terminator del gol non sembra avere difetti, ma c'è un'unica piccola sbavatura che l'Inter potrebbe sfruttare ed è data dalla semifinale di andata con il. Haaland e De Bruyne - ...

Quella che sta arrivando sarà un'estate caldissima per il Real Madrid. Dopo aver salutato innanzitutto Karim Benzema, ufficiale all'Al-Ittihad, ma anche di Eden Hazard, Marco Asensio e Mariano Diaz, i ...Importante rinforzo per la mediana della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che si aggiudica il forte talento inglese del Borussia Dortmund.