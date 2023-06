Ravenlok | recensione | buona idea | pessima messa in atto

(Di mercoledì 7 giugno 2023)è l’ultima opera di Cococucumber, uscito lo scorso 4 maggio per Xbox e PC. Ho avuto la possibilità di provare la versione PC, parliamone insieme., qualcosa di già visto Investiamo i panni di una ragazza che si è appena trasferita nella casa di campagna che apparteneva alla nonna. Durante il trasloco troveremo uno specchio che ci catapulterà nel mondo parallelo di Dunia, dove regna una malvagia regina.Qui noi saremo, salvatore del regno secondo un’antica profezia, e avremo il compito di sconfiggere la regnante e riportare la serenità a Dunia.La trama non è nulla di incredibile, è semplicemente l’ennesimo rifacimento del romanzo di Alice nel Paese delle Meraviglie scritto da Lewis Carroll, tra l’altro gestita in maniera nemmeno troppo originale (se volete qualcosa di veramente ...

Alice nel Paese delle Meraviglie fornisce ancora una volta ispirazione, e la nuova avventurafa molte cose giuste per riportare in vita il racconto ...Alice nel Paese delle Meraviglie fornisce ancora una volta ispirazione, e la nuova avventurafa molte cose giuste per riportare in vita il racconto ...