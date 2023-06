Rapina nella villa dell’ex politico Giulio Santarelli | i banditi irrompono armati | poi la fuga col bottino

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Brutta disavventura ai Castelli, precisamentezona di Grottaferrata, per ile imprenditore. Una banda di malviventi ha fatto irruzionedove vive insieme alla moglie, all’interno della grande azienda agricola di famiglia che gestisce, minacciando la coppia di farsi consegnare denaro e oggetti preziosi. Magro, alla fine, il, o comunque senz’altro non come ise lo erano immaginato. Nessuna conseguenza fortunatamente per i due anziani che sono riusciti a fuggire e ad allertare il 112.nell’azienda agricola ai CastelliAlmeno quattro i componenti del sodalizio criminale ...

Terrore a Grottaferrata :villa di Giulio Santarelli , 88 anni, personaggio politico di spicco del partito socialista ai tempi di Bettino Craxi, più volte sottosegretario nei governi degli anni '80, ex sindaco di

I ladri in fuga, una volta sorpresi da una donna a scassinare la cassaforte, l'hanno travolta e buttata giù per le scale.