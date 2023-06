Raffaella Carrà ha la sua moneta | la Zecca dello Stato celebra l’icona tv

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 7 giugno 2023) E' stata emessa oggi dal ministero dell'Economia ladella "Serie Grandi Artisti Italiani" del programma numismatico 2023 dell'Istituto Poligrafico e, che "l'indimenticabile icona della televisione italiana".Sondaggio tra i collezionistiCome per le edizioni precedenti, l'artista dare è stata scelta con un sondaggio tra i collezionisti registrati al sito e-commerce dell'Istituto Poligrafico e. Labimetallica, dal valore nominale di 5 euro, si presenta in versione proof ( emesse esclusivamente per collezioni numismatiche) con una tiratura di 15.000 pezzi. Realizzata dall'artista incisore Silvia Petrassi e prodotta dalle Officine della...