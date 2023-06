Radical chic senza chic La stoccata di De Luca a Schlein

"In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare deisenza" scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'indomani della elezione del nuovo ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera , ...Abbiamo a cuore la tua privacy'In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare deisenza'. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca , in quello che appare un riferimento velenoso alla decisione della segretaria del Partito ...

De Luca: “Schlein Vietate le brutte parole”. E la attacca sui social: “Radical chic senza… Il Fatto Quotidiano

«In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic» scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'indomani della elezio ...14:54:58 "In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic" scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'indomani de ...