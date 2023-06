Rachele Silvestri | i veleni dentro Fdi e quel test di paternità | «Dovevo tutelare la mia famiglia | anche Giorgia ha apprezzato»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A due mesi dall’esplosione del casore-politico che la vide al centro, la deputata Fditorna a parlare didifatto per dimostrare a tutti che il bambino che portava in grembo era figlio del suo compagno, e non di un alto dirigente del partito di governo (Francesco Lollobrigida, secondo rumours comunque mai confermati). Lo fa parlando con il giornalista del Foglio Simone Canettieri tra i corridoi di Montecitorio. «Il peggio è passato, ma rifarei tutto», assicura. A cominciare dala lettera inviata al Corriere della Sera che aprì il caso, rendendolo di dominio pubblico: «Ormai ero perseguitata da voi giornalisti – spiega -. Non sololi della carta stampata, male televisioni: ...

Parla la deputata di Fratelli d'Italia: "Il partito sapeva di questa storia un mese prima che uscisse la mia lettera. La voce messa in giro dal senatore Castelli Non ci metterei la mano sul fuoco, ma ...