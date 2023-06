Raccomandate cosa rischia chi non le ritira?

Leggi su pescarawebtv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Prestare attenzione, la dicitura “Giacenza computa” nesconde dei rischi per il destinatario che non hato la raccomandata.succede quando arriva una raccomandata, ma il destinatario non è in casa? Sarà capitato a chiunque di ritrovarsi nella cassetta delle poste un avviso di giacenza relativo ad una lettera raccomandata che ci è arrivata mentre in casa non c’era nessuno che potesse riceverla. In quel caso, se si è interessati alla raccomandata, si hanno dai 10 ai 30 giorni di tempo (a seconda del tipo di comunicazione) per recarsi in un ufficio postale e farsela consegnare. Di solito i limiti di tempo in cui poterlare sono specificati sulla stessa lettera raccomandata. La raccomanda è una lettera postale che funziona diversamente dalle posta ordinaria. Le lettere, infatti, hanno la ...