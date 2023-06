Questura di Verona | le torture e l' urina sui detenuti Gliel' ho tirata bene | l' ho steso Minchia che pigna

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lo scandalo che ha coinvolto ladie portato all'arresto di un ispettore e quattro poliziotti si arricchisce di macabri dettagli. Le accuse a carico degli agenti sono, a vario titolo, di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto ed omissione di atti di ufficio e, infine, falso ideologico in atto pubblico. la gravità emerge dalle intercettazioni telefoniche. Così venivano trattati ie costretti a rotolare sulla propria. "Adesso ti faccio vedere io quante capocciate alla porta dai, boom boom boom boom ... e io ridevo come un pazzo". In un dialogo, contenuto nell'ordinanza, si capisce che gli abusi avvenivano al riparo da telecamere di videosorveglianza. "Gli ho lasciato la porta aperta in modo tale che uscisse perché io so che c'è la telecamera dentro ... mi ero messo il guanto, ho ...