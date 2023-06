Questo è il mio nuovo numero…

Leggi su butac

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ho un nipote che si è trasferito all’estero da qualche mese, l’idea è che resterà là per un tempo indefinito. Ovviamente si è fatto un numero di telefono locale e ce lo ho comunicato, con un messaggio che suonava più o meno così: Ciao *****è il mionumero di telefono. Scrivetemi qui per favore Peccato che messaggi simili stiano venendo usati da tanti per truffe telefoniche di vario genere. La più comune è quella per cui al primo messaggio ne facciano seguito alcuni in cui ci viene chiesto di ricaricare una sim card, o inviare soldi via money transfer. Richiesta che, se fatta da un parente prossimo che sostiene di trovarsi in una situazione di emergenza, portano chi le riceve a inviare denaro senza fare troppe domande: la fretta di aiutare un figlio/nipote è tale che non pensiamo che in realtà possa esserci qualcuno che sta provando a ...