Quel D-Day dimenticato e le 4 cose indicibili per la sinistra

(Di mercoledì 7 giugno 2023) 79 anni fa come ieri. Un anniversario da ricordare, ma non per tutti. Il 6 giugno 1944, alle prime luci dell’alba, sulle coste francesi della Normandia si appalesò il più grande esercito di liberazione mai messo insieme nella storia. 156.000 soldati e 20.000 veicoli blindati sbarcarono in poche ore sule spiagge, dopo aver attraversato notte e tempo la Manica su 1.200 navi da guerra e 1.500 da trasporto. Era il D-Day, il giorno deciso dagli alleati per iniziare la liberazione dell’Europa dal nazifascismo. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/As-Np-1-1.mp4 Solo nelle prime ore dila mattina morirono 2.500 ragazzi. Erano americani, inglesi, canadesi, francesi, polacchi, belgi, cecoslovacchi, olandesi e norvegesi. 11 mesi dopol’immane sacrificio portò alla fine della Seconda guerra mondiale in ...

...acontenuto offre all'operatore gli scaffali dove c'è lo spazio necessario per inserire...in Sicilia di Paolo Armelli Le storie da non perdere di Wired " Il 30 maggio il Wired digital...... in un video del suo live al Campus Pierre - et - Marie Curie, in occasione del Piano2022. Si ... che ha coinvolto anche Hania Rani, nonostante inperiodo fosse impossibile ascoltare musica ...Dalmomento un'ascesa inarrestabile, con undici vittorie nelle ultime dodici partite giocate. ... che io per primo gli ho riservato', ha sottolineato Marotta in occasione del Mediaad Appiano ...

World Aperitivo Day: quel rito (irrinunciabile) tutto italiano la Repubblica

Un'iniziativa che si preannuncia molto interessante quella che vedrà coinvolti, domani 7 giugno e dopodomani, tutti gli alunni delle scuole ...> All'alba del 6 giugno 1944 oltre centomila giovani militari americani, inglesi e canadesi misero eroicamente a repentaglio le loro vite per liberare l'Europa dal nazi-fascismo, con uno straordinario ...