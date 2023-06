Quando il dolore delle donne è sottovalutato e poco trattato | cos' è il Gender pain gap spiegato da chi soffre di fibromialgia

Meno conosciuto del gap in termini di redditi e condizioni economiche, (gender pay gap), il Gender Pain Gap è il fenomeno per cui ilriferito e percepito dalle donne, viene sottovalutato e sotto trattato. Gender pain gap, cos'è 'Come pazienti fibromialgiche, conosciamo questo fenomeno e lo sperimentiamo sulla nostra ...Tutti raccontano che oggi puoi essere più te stesso, in realtà mi sembra il contrario:ero piccolo c'era una sacca di alternatività molto più ampia, adesso mi pare non ci sia niente contro il ...... per questo è unche non riesco a superare". Parole forti, che hanno commosso lo studio, ...stavo andando via, però, ho sentito una voce , che mi ha spinto a tornare indietro, a salutarla ...

Quando il dolore delle donne è sottovalutato e poco trattato, cos'è il Gender pain gap spiegato da chi soffre ilmessaggero.it

Eppure, quando riferito da una donna esso viene sottovalutato e sottotrattato, nonostante il sollievo dal dolore sia un diritto del malato sancito dalla legge 38/2010. Di tali disparità si è tornati a ...Meno conosciuto del gap in termini di redditi e condizioni economiche, (gender pay gap), il Gender Pain Gap è il fenomeno per cui il dolore, quando riferito e percepito dalle donne, ...