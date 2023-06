Quando i Sex Pistols sul Tamigi fecero il panico contro il Giubileo della Regina

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’idea di organizzare un party dei Sexsulè tutta di Malcolm McLaren, e l’attimo è propizio: a Westminster si celebra ilD’ArgentoElisabetta II, Johnny Rotten e soci hanno da poco lanciato il singolo God Save The Queen e quel brano si colloca perfettamente in un momento storico. McLaren imbastisce un concerto-evento in una barca chiamata proprio “Queen Elizabeth”, installa amplificatori potenti, mette isul palchetto improvvisato e carica una serie di personaggi dell’entourage insieme a una troupe cinematografica. È il 7 giugno 1977 e in quel modo i Sexsferranno l’attacco frontale“the fascist regime” mentre a Westminster tintinnano bicchieri e s’inchinano tutti in nome del Commonwealth. ...