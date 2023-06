(Di mercoledì 7 giugno 2023) Untivo di imbonirsi una parte dell'opinione pubblica che non ne può piùma deve tacere perché non c'è libertà di dissenso. Le autorità regionali in Russia sono state incaricate di ...

... secondo un decreto firmato martedì dal presidente Vladimir. Tra coloro che hanno diritto a ricevere la terra ci sono veterani di combattimento, nonché personale militare, combattenti volontari ...Il presidente russo sa che la sua guerra è perduta, che non è riuscito a schiacciare l'Ucraina, che i comandi militari spesso non lo ascoltano. Per difendere quel che resta del suo potere,di usare ogni tipo di ...Salvinidi ripulirsi l'immagine di putiniano riscrivendo la storia della trattativa per ottenere fondi ... il partito di) Aleksandr Dugin e Andrei Kharchenko "in qualità di rappresentanti di ...

Putin tenta di placare il malcontento e regala terre per i veterani della guerra in Ucraina Globalist.it

Le autorità regionali in Russia sono state incaricate di distribuire appezzamenti di terreno gratuiti ai veterani della guerra di Mosca contro l'Ucraina, secondo un decreto firmato martedì dal preside ...Nemmeno le incursioni sul suolo patrio scuotono l’apatia dei sudditi di Vladimir Putin. Solo nelle regioni sotto attacco al confine dell’Ucraina “cresce il malcontento nei confronti di un regime non ...