Putin non vuole incontrare né il cardinale Zuppi né Papa Francesco

... il massimo organo giurisdizionale delle Nazioni Unite per le controversie tra Stati, sono vincolanti mahanno un meccanismo di applicazione. Il Presidente russo Vladimirè anche oggetto di ...Vedremo se sarà smentito ma al momento da Mosca i segnali sono negativi. "So chevuole incontrare né il cardinal Zuppi, né papa Francesco": lo ha detto l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ospite di `Start´ a Sky Tg24. "I nostri sono approcci ...Se quel giornofosse andato nessuno sarebbe stato un segnale di isolamento per. La tela del Vaticano per aiutare Zuppi in Ucraina si indebolisce, il Papa chiede aiuto al Presidente Lula LA ...

Diga di Kakhovka, è catastrofe. Zelensky: "enorme chiazza di petrolio verso Mar Nero" - Procura Kiev, uccisi 485 bambini in Ucraina, dall'inizio del conflitto - Procura Kiev, uccisi 485 bambini in Ucraina, dall'inizio del conflitto RaiNews

Yevgeny Prigojine da tempo è il principale delatore delle strategie e dei vertici dell’esercito russo. Il capo e proprietario dei mercenari Wagner, punta di diamante a pagamento dell’offensiva russa, ...Mosca e Kiev si rimpallano le responsabilità. Per Zelensky la Russia ha la "responsabilità penale". Come stanno le cose, per quel che se ne sa oggi ...