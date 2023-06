(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il presidente russo Vladimir, in un colloquio telefonico con quello russo Recep Tayyip, ha definito la distruzione delladi Kakhovka "un'di", compiuta su ...

Il presidente russo Vladimir, in un colloquio telefonico con quello russo Recep Tayyip, ha definito la distruzione della diga di Kakhovka "un'azione barbara di Kiev", compiuta su suggerimento dei suoi "curatori ...Mercoledì il presidente turco Recep Tayyipha discusso al telefono con il presidente russo Vladimirdella situazione intorno alla diga idroelettrica di Kakhovskaya e ha proposto la creazione di una commissione internazionale per ...07 giu 15:00sente: "Serve un'inchiesta esaustiva sulla diga" Il presidente turco Recep Tayyipe quello russo Vladimirhanno discusso in una telefonata la situazione dopo ...

Putin a Erdogan, 'su diga azione barbara di Kiev' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin, in un colloquio telefonico con quello russo Recep Tayyip Erdogan, ha definito la distruzione della diga di Kakhovka "un'azione barbara di Kiev", compiuta su suggeri ...riferisce che Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin hanno discusso oggi al telefono la situazione dopo il crollo della diga di Kakhovka in Ucraina: Erdogan ha sottolineato l'esigenza di ...