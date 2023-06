Pugilato | il Cio revoca il riconoscimento olimpico | futuro ai Giochi incerto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’Iba, l’ente delElite che di recente ha organizzato i Mondiali maschili e femminili con ricchi premi in denaro e la presenza a pieno titolo di Russia e Bielorussia, rimane fuori dal. Oggi infatti, come informa una nota, il Comitato esecutivo del Cio ha raccomandato alla sessione del Cio stesso dire ildell’Associazione internazionale di boxe (Iba), “in conformità con la regola 3.7 della Carta olimpica”. Nel suo comunicato, il Cio fa sapere che l’esecutivo ha stabilito che l’Iba non ha soddisfatto le condizioni, relative a buon governo, finanza, trasparenza e integrità sportiva, poste dallo stesso Comitato nella sua decisione comunicata all’Iba il 9 dicembre 2021 perre la sospensione del. Così ...

Pugilato: l'Esecutivo Cio revoca il riconoscimento all'Iba - Sport Agenzia ANSA

