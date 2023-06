Prodi e Papa Francesco? Ecco il loro saluto romano | sinistra demolita | Foto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Moriranno pazzi. Asognano la sostituzione della mano nell'uomo: o entrambe sinistre, oppure tutti monchi. Perché non appena ti azzardi a levare all'insù quella destra si scatenano: immancabile Michela Murgia, irrefrenabile Roberto Saviano, indomabile Corrado Formigli, illeggibile Massimo Giannini, indigeribile Maurizio Molinari. È parte della compagnia di giro che sguinzaglia cronisti a caccia di alalà. E quando non ne trova li inventa. È capitato persino al povero rieletto sindaco di Anagni, in Ciociaria – chissà se travolto dalla memoria del conterraneo Rodolfo Graziani – messo in croce proprio da Formigli. A Daniele Natalia lo hanno immortalato con una Var de' noantri per “dimostrare” il fascistissimo. Che invece era un abbraccio alla piazza nell'ultimo comizio elettorale (coinciso con la vittoria del ...

Prodi e Papa Francesco Ecco il loro saluto romano: sinistra beffata Liberoquotidiano.it

