Processo Rinascita | chiesti migliaia di anni per gli imputati Per l’ex parlamentare Pitelli invocati 17 anni

Condanne per migliaia di anni di carcere sono state chieste dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a conclusione della requisitoria nelScott contro presunti capi e gregari delle cosche di 'ndrangheta del Vibonese e colletti bianchi, politici, imprenditori, accusati di avere favorito le 'ndrine. La lettura delle ...... oggi per la procura antimafia di Catanzaro è toccato procedere alla richieste di condanna e assoluzione per tutti i 343 imputati del maxiScott - in corso nell'aula bunker di ...... chiedendo che venisse data la notizia della conclusione del. Il mondo dell'informazione ... ma ho capito che dovevo incanalare quella rabbia, impiegarla nella mia, e per farlo avevo ...

Lamezia, processo 'Rinascita-Scott': attese le richieste di condanna Il Lametino

