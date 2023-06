Processo Eternit bis | la sentenza | Stephan Schmidheiny condannato a 12 anni per omicidio colposo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La Corte d’assise di Novara haa 12per. La procura aveva chiesto l’ergastolo per l’imprenditore svizzero che era chiamato a rispondere dicon dolo eventuale per la morte di 392 persone. Tutti decessi legati, secondo l’accusa, al materiale lavorato nello stabilimento locale della multinazionale elvetica. Unsu cui è pesata sempre l‘ombra dellacon cui la Cassazione, nel 2014, venne dichiarata prescritta l’accusa di disastro ambientale. Il nuovo fascicolo aperto dopo quel verdetto fu diviso nel 2016: l’inchiesta bis della procura di Torino quindi fu separata per competenza territoriale in quattro tronconi. In questoquindi sono ...

La sentenza è attesa verosimilmente non prima del tardo pomeriggio di Mattia Rossi Si sono chiuse in un questi minuti le repliche dei pubblici ministeri, legali delle parti civili e difensori. Il ...CASALE MONFERRATO - " L'amianto uccide e Stephan Schmidheiny lo sapeva ". Così il pm Gianfranco Colace nella replica albis in corso a Novara in cui l'imprenditore svizzero è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 persone residenti a Casale Monferrato e dintorni. ...... con dolo eventuale, di 392 persone morte a Casale Monferrato e nei dintorni a causa dell'amianto disperso a causa delle lavorazioni della. Solo 62 gli ex lavoratori della fabbrica. Tutti gli ...

Processo Eternit bis: 392 morti a Casale Monferrato, oggi la sentenza RaiNews

Un processo su cui è pesata sempre l‘ombra della sentenza ... a 3 anni e 6 mesi per l’omicidio colposo di uno degli operai dello stabilimento Eternit di Bagnoli deceduto a causa di prolungata ...La peggiore ipotesi, conclude Busto, "è invece che dicano che ‘il fatto non sussiste’: per noi sarebbe un colpo durissimo come quello del 2014, quando la Cassazione cancellò con un colpo di spugna la ...