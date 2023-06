Probabili formazioni Fiorentina-West Ham | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nessuno squalificato, pochissimi infortunati e qualcheo.Ham, le due finaliste di Conference League, si presentano quasi al massimo del loro splendore. In palio questa sera all’Eden Arena di Praga (fischio d’inizio ore 21, arbitra lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, fischietto 47enne che nella vita di tutti i giorni fa l’agente di polizia) c’è il penultimo trofeo della stagione. E con esso l’accesso all’Europa League 2023-24. In casa viola mancherà soltanto il secondo portiere Salvatore Sirigu, che ha chiuso con largo anticipo la propria stagione. Tra gli inglesi, invece, il grande assente sarà l’italiano Gianluca Scamacca, operato a metà aprile e alle prese con la riabilitazione. Per il resto sia Vincenzo Italiano che David Moyes avranno a disposizione l’intera rosa. Con tutti i dubbi di formazione che ...

Fiorentina-West Ham, le probabili formazioni. Dubbio sul 9 e in difesa Viola News

Siamo giunti al grande giorno. Il giorno che potrebbe fare la storia. La Fiorentina vuole la Conference League 2023. La squadra guidata da mister Vincenzo Italiano, infatti, è pronta per l'ultimo atto ..."A Basilea abbiamo dimostrato di avere un cuore enorme, solo le squadre forti arrivano in finale e la mia Fiorentina lo è". Vincenzo Italiano, alla vigilia della finale di… Leggi ...