“Presto un sistema unico” Salvini dà battaglia sugli autovelox

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha parlato nel question time alla Camera in merito agli, annunciando la volontà di modificare ilper la rilevazione della velocità dei mezzi di trasporto in Italia. “stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità nel salvare vite, e non siano unicamente usati per fare cassa per rimpinguare le case comunali” le parole del leader della Lega, che poi ha proseguito così davanti ai deputati: “Un conto è tutelare la sicurezza stradale, un conto intervenire in situazioni non opportune sulla mobilità. Entro giugno le Camere potranno contribuire a un Codice della strada che intende portare più regole e più educazione sulle strade italiane”. ...