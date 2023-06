Presentato rapporto su donne | lavoro e sport in Italia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20 milioni glini che fanno, ma solo il 43,3% di questi sono. A sottolinearlo è ilCensis dal titolo “in. Per la crescita dei territori e del Paese”,al salone d’onore del Coni in occasione della presentazione del progetto di sostenibilità sociale realizzato da Fondazione Lottomatica e Fijlkam (Federazionena Judo Lotta Karate Arti Marziali). Una condizione, quella delledello, che vede il genere femminile ancora indietro rispetto a quello maschile, come sottolineato da Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni; una condizione che può essere cambiata attraverso il mondo ...

... utopia nel 2019: invece oggi il sindaco coltiva unprivilegiato con una delle massime ... Fernando Cardarelli ha dunque iniziato a prendere le distanze ed hale sue dimissioni: non è ...A sottolinearlo è ilCensis dal titolo "Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescita dei territori e del Paese",al salone d'onore del Coni in occasione della presentazione ...Durante l'evento, è statoil secondo'Giovani, innovazione e transizione digitale', un'iniziativa promossa da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01. Questoha ...

Censis, presentato rapporto sul contributo delle donne sportive alla crescita dei territori Il Sole 24 ORE

Oltre cento concerti, sei produzioni d’opera, sei concerti sinfonici, quattro formazioni orchestrali, oltre 30 ensemble da camera e ancora grandi spettacoli, concerti nelle terre del Chianti Classico, ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 20 milioni gli italiani che fanno sport, ma solo il 43,3% di questi sono donne. A sottolinearlo è il rapporto Censis dal titolo “Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescit ...