Premio Strega | la filastrocca di Desiati e l’ombrello di Giordano | oltre la cinquina c’è di più FOTO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiPartiamo dall’elemento più importante, i nomi dei finalisti del settantasettesimo. A contendersi l’ambito riconoscimento il prossimo 6 luglio nella splendida cornice romana di Villa Giulia saranno “Mi limitavo ad amare te” di Rosella Pastorino (217 voti), “Come d’aria” di Ada D’Adamo (199 voti), “Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone (183 voti), “La traversata notturna” di Andrea Canobbio (175 voti e “Rubare la notte” di Romana Petri (167) voti. E’ questa ladell’annata 2023 del più ambitoletterario italiano, ma soltanto uno di questi libri riuscirà a fare ‘tombola’. Tirato fuori il dato più importante, che del resto rappresentava il fine della serata, l’evento del Teatro Romano è stato un denso combattimento con la pioggia, che per fortuna ha ...

In qualche modo ruotano tutti intorno ai bambini, a storie di crescita più o meno difficili o dolorose, i cinque libri finalisti del Premio Strega 2023. Ad annunciarli, mercoledì 7 giugno, nella ...I nomi dei cinque finalisti sono stati resi noti al termine della serata a Benevento che ha visto la regia di Renato Giordano e la conduzione di Stefano Coletta che ha intervistato i dodici scrittori ...