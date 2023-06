Premio Strega | annunciati i finalisti | Postorino guida la cinquina

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La giuria del, a Benevento, ha annunciato i cinque scrittori, dei dodici semi, che partecipano alla finale del 6 luglio. Nell’ordine: Rosella– Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) con 217 voti, presentata da Nicola Lagioia; Ada d’Adamo – Come d’aria (elliot) con 199 voti, presentata da Elena Stancanelli; Maria Grazia Calandrone – Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca (Einaudi) con 183 voti, presentata da Franco BuffonI; Andrea Canobbio – La traversata notturna (La nave di Teseo) con 175 voti, presentato da Elisabetta Rasy; Romana Petri – Rubare la notte (Mondadori) con 167 voti, presentata da Teresa Ciabatti.

