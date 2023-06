Premio Strega 2023 | in cinquina Postorino | D’Adamo | Calandrone | Canobbio e Petri

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – Rosellacon “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli), con 217 voti; Adacon “Come d’aria” (Elliot), con 199 voti; Maria Graziacon “Dove non mi hai portata” (Einaudi), con 183 voti; Andreacon “La traversata notturna” (La nave di Teseo), con 175 voti; Romanacon “Rubare la notte “(Mondadori), con 167 voti: sono questi i libri che formano ladel, giunto alla LXXVII edizione. La proclamazione è avvenuta questa sera al Teatro Romano di Benevento, durante un evento condotto da Stefano Coletta, che ha intervistato i dodici candidati e candidate in diretta streaming su RaiPlay e seguito lo spoglio dei voti. Mario Desiati, presidente di seggio e vincitore ...

Sono stati annunciati i cinque libri e autori finalisti al2023: sono Rosella Postorino, con "Mi limitavo ad amare te" (217 voti); Ada d'Adamo, con "Come d'aria" (199 voti); Maria Grazia Calandrone, con "Dove non mi hai portata" (189 voti); ...Si è appena conclusa al Teatro Romano di Benevento la votazione della cinquina dei finalisti per ilche ogni anno viene assegnato all'autore di un libro pubblicato in Italia tra il 1°marzo dell'anno precedente e il 28 febbraio dell'anno in corso. Proprio nei giorni scorsi, invece, allo ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Ada d'Adamo vince ilGiovani Ada d'Adamo e il suo libro dedicato alla figlia disabile, il libro di Ada d'Adamo spariglia i ...

Postorino guida la cinquina dei finalisti del Premio Strega - Libri Agenzia ANSA

Ada D'Adamo, la scrittrice di Ortona, scomparsa 2 mesi fa a 55 anni per un tumore, è nella cinquina dei finalisti del Premio Strega con il suo romanzo “Come d'aria” dedicato alla figlia disabile.I nomi dei cinque finalisti sono stati resi noti al termine della serata a Benevento che ha visto la regia di Renato Giordano e la conduzione di Stefano Coletta che ha intervistato i dodici scrittori ...