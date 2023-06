Premio Cesarini 2023 | sold-out a Fermo con i big del calcio

(Di mercoledì 7 giugno 2023)tempio delcon il, andato in scena lunedì sera (5 giugno) al Teatro dell’Aquila di. Qui si sono svolti interessanti talk-show sul presente e futuro del nostro, alla presenza di importanti testimonial. Tra essi hanno partecipato al dibattito Matteo Marani (Presidente Lega Pro), l’ex attaccante della Juventus Michele Padovano, il dirigente del Frosinone Guido Angelozzi, l’icona del Milan Daniele Massaro e tanti altri ancora. A seguire si è tenuta la tradizionale cena di gala al ristorante Hotel Astoria (Salone delle Feste). Ad aggiudicarsi ilRenato, seguendo nell’albo d’oro Andrea Petagna (ex Napoli), l’attaccante del Lecce (in prestito dal Milan) ...

Successo a Fermo per l'ottava edizione del Premio Cesarini. Grazie alla rete messa a segno al centesimo minuto e 50 secondi contro il Monza, l'attaccante del Lecce Lorenzo Colombo si è aggiudicato il premio in memoria di Renato Cesarini.

Una strategia dei vertici per far giocare di più i talenti dello Stivale. Cosa cambia da luglio. Il futuro del calcio italiano passa dai giovani e dalla serie B. Da luglio infatti cambieranno le regol ...Quest'anno i vincitori sono stati Lorenzo Colombo (serie A), Simone Canestrelli (serie B), Matteo Maggio (serie C). Hanno segnato agli sgoccioli della partita, per Lecce, Pisa e Fermana, contribuendo ...